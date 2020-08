« Tarehi nde hakim », autrement dit, « l’histoire est le seul juge », nous rappelle le patriote Ali Mbalia alias PASOCO (paix à son âme)

Tribune: Le Pacte pour l’unité nationale des Comores, Tournante Anjouan 2021, Moheli 2026 et la bonne gouvernance (signé à Montreuil, le 26 juillet 2020) traduit la volonté des forces vives de la Nation comorienne de restaurer, sur la base d’une stratégie et d’une feuille de route partagées, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect de l’Accord de Réconciliation nationale de Fomboni pour une Tournante apaisée à l’île d’Anjouan en 2021 et Moheli en 2026.

La déclinaison opérationnelle de cette feuille de route est conduite par des commissions inclusives qui conçoivent et déploient des actions dans les domaines juridique, loobing et diplomatie, communication, mobilisation, et de levée de fonds.

Ce Pacte, cet instrument de travail avec pour objectif final de préservation de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale, est conçu et appuyé par le Front commun de la Résistance à Moroni.

Son article 9 stipule que le Comité de suivi travaille en étroite collaboration et dans un esprit d’inter-complementatite avec le Centre de coordination Nationale mis en place aux Comores par le Front commun des forces vives contre la dictature.

Cependant, on note un certain nombre de résistances, d’interrogations venant notamment de la part de certains camarades de lutte.

Avons- nous réellement tiré les leçons de l’histoire contemporaine de notre pays? en l’occurrence l’indépendance inachevée de 1975 avec le départ de l’île de Mayotte.

Que voulons-nous pour notre pays?

Sommes nous prêts à laisser le Colonel Azali, avec les forces obscures nous diriger vers ce chemin sinueux, véritable voie dangereuse de reniement de l’unité nationale?

Cette option est dangereuse et condamnable d’avance.

Les Comoriens ont bien compris qu’en organisant ses Assises de 2018, le colonel Azali a tout changé en sa faveur pour s’éterniser au pouvoir et ceci à n’importe quel prix. Il a tout simplement voulu bloquer la Tournante de fonctionner.

La mascarade de mars 2019 était purement et simplement une volonté manifeste de barrer la route aux natifs des îles de Ndzuwani et Moili de présider aux destinées des Comores en 2021 et 2026.

De ce qui précède, il va sans dire qu’un sursaut national et patriotique s’impose à nous tous Comoriens, face au chaos qui nous guette et au danger de division de nos îles.

Le sursaut national des forces comoriennes trouve toute sa portée politique à cette étape cruciale où doivent primer la sauvegarde de l’unité nationale et l’intégrité territoriale de notre pays.

« Mpaka daula ya haki », en d’autres termes, « Tout pour l’instauration de l’État de droit » est un objectif concis et précis pour un État de droit, une Nation prospère et Rayonnante.

Vive les Comores Unis et libres!

Toihir DAOUD (Mdama)

Auteur, les Comores Tournante et Tourmente