Telma a payé 120 millions à Comores Télécom mais elle a que 14 millions fc dans son compte aux Comores

Comores Cable a pratiquée une saisie conservatoire sur les comptes de Telma dans le cadre d’une créance qu’elle détient. À l’occasion de la saisie, il y avait uniquement un solde positif de 14 millions de francs comoriens dans le compte de Telma. Les observateurs économiques du pays s’interrogent sur ce montant. Alors que Telma détient 40% du marché des télécom, donc réalisé un chiffre d’affaire de plusieurs milliards, comment se fait-il qu’il y ait uniquement cette sommes sur son compte? Un autre point assez étonnant et qui interpelles les observateurs économiques du pays.

Telma a réglé une créance de 120 millions à comores télécom, jusqu’à la c’est normal. Ce qui est en revanche anormal, c’est que le paiement s’est fait en espèce. Comment peut-on comprendre, qu’une société qui brasse des milliards de chiffre d’affaire, puisse payer en espèce une somme pareille? Est-ce légale pour Telma de payer en espèce des montants aussi importants? Ces deux questions interpellent les observateurs économiques du pays et se disent qu’il y a à coup sûr anguille sous roche. Le ministère des finances devrait vérifier nos informations et essayer de comprendre ce qui trame à Telma et les raisons pour lesquelles Telma brasse des milliards en espèce au nez et à la barbe du fisc comorien.

Est-il normal qu’une société comme Telma ait seulement 14 millions fc dans son compte bancaire aux Comores alors qu’elle encaisse en espèce plusieurs milliards ?

Les milliards récoltés sont-ils envoyés à Madagascar par avion ?