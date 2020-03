Témoignage de Yousra qui a perdu son frère victime du Coronavirus à Marseille

Je m’appelle Yousra* et je vis à Marseille. Je viens de la région d’Itsandra, au centre de la Grande Comore. J’ai perdu un membre important de ma famille. Avant, je pensais que le Coronavirus n’était qu’un lointain virus qui attaque les Asiatiques et les Européens. À aucun moment, je pensais que cela pouvait m’arriver ou à ma famille.

Aujourd’hui, cette réalité m’a atteint en plein coeur d’une manière brusque sans se préparer. C’est son destin mais j’attire l’attention au gouvernement comorien qui doit fermer les frontières. Le Coronavirus est une réalité et si ça arrive aux Comores, je vais encore pleurer car j’ai de la famille très âgées qui a une hypertension.

Mon Frère qui est mort, sa respiration était difficile et la fièvre et les douleurs étaient atroces. Il ne pouvait pas être sauvé à cause de situation sanitaire chronique. Il paraît qu’il était en contact avec une famille qui avait le Coronavirus sans se rendre compte. D’où la contamination, ce qu’on nous a dit. Je tire la sonnette d’alarme sur cette situation et faites attention au tour de vous.

* Prénom modifié