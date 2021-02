Témoignage d’un malade guéri du Covid-19 à Samba : « Je dois voir un psychologue »

Samba Covid-19

Témoignage d’un malade guéri du Covid-19

« Je dois voir un psychologue »

« La prise en charge était bien. J’ai juste senti que le personnel était débordé. Il a fait ce qu’il a pu et je n’ai rien à lui reprocher.

En fait, j’ai été d’abord prise en charge par une clinique privée. Le médecin m’a prescrit une batterie d’analyses, que j’ai faites. Il m’a également demandé de faire un scanner des poumons. Quand je lui ai présenté le scanner, il m’a dit que 25% de mon poumon droit était atteint. J’ai donc fait un dépistage Covid qui s’est révélé positif.

Il a précisé qu’il n’avait pas le droit de garder des sujets positifs et m’a donc enjoint de me rendre au pôle hospitalier anti Covid-19 de Samba. Ce que j’ai fait sans hésiter.

Une fois sur place, je me suis retrouvée dans une chambre avec une autre personne. Je n’avais pas besoin d’assistance respiratoire. J’ai juste pris le traitement préconisé par le protocole: l’azhthromicyne et l’hydroxy chloroquine.

J’ai passé une semaine là bas et jamais je n’ai quitté ma chambre. En revanche, celui avec qui j’étais dans la chambre sortait tout le temps et en revenait traumatisé. Il était au courant de tous les décès et il me disait tu sais , il y a eu un mort aujourd’hui ou deux parfois c’était plus. Il ne dormait pas bien et il en faisait des cauchemars. C’était terrible.

Il y a aussi un adolescent d’une quinzaine d’années qui est traumatisé par le nombre de décès enregistrés à Samba alors qu’il était là bas. Son état était tel qu’un psychologue a dû se rendre sur place pour le voir . Il était en état de choc. C’était très difficile.

Je crois que nous sommes tous traumatisés par ce qu’on a vécu là bas. Si je pouvais, j’entreprendrais une thérapie avec un psychologue.

Je ne sais pas quoi proposer pour que les décès survenus à Samba ne soient pas connus des patients hospitalisés là-bas . Ils ont un effet catastrophique sur leur moral. Ils ont eu un effet catastrophique sur le mien.

Enfin, si j’avais un conseil à donner, c’est de se rendre à l’hôpital dès les premiers symptômes , ne pas attendre longtemps parce que les complications sont plus difficiles à traiter ».