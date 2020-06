Témoignage d’une infirmière d’Elmarouf: « ce que racontent les autorités est différent de ce qui se passe sur le terrain »

Une infirmière exerçant à l’hôpital témoigne sous l’anonymat leur calvaire quotidien. Selon elle, ce qui est raconté sur la presse comorienne par les autorités politiques est loin de la réalité.

« Nous ne sommes pas protégés. Ce qu’elles ( autorités ) racontent dans la presse est différent de la réalité. Nous manquons de matériels de protection. On porte souvent le même masque du matin jusqu’à 18h. Pourtant, on ne devrait le porter que pendant 4 heures. C’est un travail que nous faisons par amour. Je ne pense que vous êtes au courant que le salaire d’un infirmier est de 50000 kmf ( 100 euros ). Comme vous le savez, un patient a déjà témoigné avoir vu des infirmières portées des sacs poubelle pour soigner un malade. On nous dit tous les jours que les Comores ont reçu des dons des matériels de protection. Où sont-ils? »