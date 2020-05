Tentative d’incendie au domicile de Nourdine Ben Ahmed à Domoni Anjouan

La maison du ministre comorien de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, des Sports, des Arts et de la Culture a été la cible d’une tentative d’incendie Cette nuit.

Pour le feu à Mahombani, qui s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, n’a pas fait de victimes. La seule personne qui se trouvait dans la maison à cette heure-là, Anli Chengué a indiqué que d’après les dégâts « c’est une incendie criminelle bien organisée ».

Les auteurs de l’incendie ont utilisé de l’essence. Ils l’ont versé sur un canapé à l’entrée et l’incendie a pris dans la véranda de la maison. Toute l’’installation électrique a pris feu, le canapé, des chaises et quelques autres objets dans cette véranda.

Ce sont les voisins qui ont donné l’alerte vers 1h du matin lorsqu’ils ont aperçu les flammes de l’incendie. Un voisin s’est vite précipiter aller réveiller Anli Chengué qui dormait encore à l’intérieur de la maison. Les moyens de bord ont suffi pour maîtriser le feu et éviter d’autres dégâts. Les voisins ont utilisé des sceaux d’eau pendant plusieurs minutes jusqu’à éteindre le feu.

Des témoignages des voisins nous parlent qu’ils ont entendu des voix étranges comme des individus en train d’organiser quelque chose cette nuit-là. Mais ces derniers ne peuvent rien dire de plus.

Impossible pour l’instant de déterminer qui sont les auteurs de cette incendie dans la maison du ministre Ben Ahmed, alors que ce dernier se trouve en ce moment à Moroni. Même si certaines personnes parlent de menaces.

La gendarmerie et la police sont arrivées ce samedi matin sur les lieux de l’incendie. Une enquête est ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.

Ce samedi 16 mai à Domoni De multiples réactions de soutien, tous solidaires envers Ben Ahmed.

Un Directeur de service à Domoni qui n’a pas voulu qu’on cite son nom dans notre article a déclaré «Total soutien à mon ami Le Grand Ben, suite à l’acte odieux commis à son domicile. Ceux qui intimident, menacent, agressent, vandalisent, brûlent, n’auront jamais le dernier mot en démocratie. Nous sommes dans une ville de paix et d’amitiés, on s’aime tous et nous combattrons sans relâche ces bandits».

Le ministre ne s’est pas encore prononcé suite à cette incendie, rappelons que les dégâts sont juste matériels et aucun blessé à déplorer.

Naouir Eddine Papamwegne