Terrorisme : Le Cri d’ALARME de l’Ecrivain Aboubacar ben Said Salim. « Terrorisme Pétrolier et Gazier ; à Quand le Tour des Comores ?

« Hari yeka yedjirani ngumelwa ze nyile mdru ndo loza she hitswa ».

Plongé dans les problèmes politiciens jusqu’au cou, notre classe politique, pouvoir et opposition, tout comme nos intellectuels et nos journalistes, semblent ignorer la géopolitique et son actualité,

Les récents attentats meurtriers dans le Cabo Delgado province du Mozambique , pays directement voisin du nôtre m’ont amené à poser cette interrogation en titre .

Ā part quelques radios privées comoriennes installées à l’étranger et quelques média indépendants du pays, rares sont les informations ou les analyses sur le terrorisme pétrolier et gazier qu’on veut à tout prix coller à l‘islam avec un « isme » ou non.

Les attentats terroristes au Mozambique ; en Tanzanie, au Kenya, à Madagascar durant les 10 dernières années doivent interpeller la classe politique Comorienne, et l’intelligentsia, car tous les ingrédients sont réunis pour que notre pays subisse ce phénomène, ces ingrédients non exclusifs sont :

-Porosité de nos frontières

-Extrême pauvreté dans certaines régions de l’archipel

-une gouvernance qui a réussi à semer la haine et l’esprit de vendetta familiale et de revanche sociale dans les cœurs des uns et des autres, scindant notre société en trois catégories « les mangeurs de budgets » et « les affamés » maintenue dans la dépendance servile des premiers pour quelques miettes et ceux qui refusent la servilité au risque de leur liberté ou de leur vie .

-La guerre des « madhahib » ou des religions selon l’optique, sunnites contre Chian et vice et versa

-la prolifération de sectes prosélytes de la sphère chrétienne

-la prolifération des écoles coraniques et madrassa échappant au contrôle de l’Etat représenté dans ce domaine par un ministère des affaires islamiques et le Grand Mufti

-la multiplication des ulémas et du marketing religieux sur les réseaux sociaux chacun allant de sa compréhension de la religion et du coran.

-la Migration incontrôlée des jeunes vers des pays à fort risque terroriste

-la facilité d’obtention du passeport comorien biométrique

-L’intérêt grandissant des grandes puissances Occidentales et Asiatiques pour notre pays

– les investissements intempestifs et douteux dans des zones stratégiques du pays pour le contrôle du canal du Mozambique route principale des tankers.

-La circulation « assistée », d’armes à travers le pays.

-l’implication historique jamais analysée du jeune Comorien Fazul membre fondateur de l’organisation des « Chebab » somaliens.

-Last but not least la certitude d’existence prouvée, de gisements importants de pétrole et de gaz dans nos eaux territoriales, heureusement délimitées par le Président Ikililou Dhoinine au niveau de l’organisme des Nations Unies en charge de la question.

Ajoutée à cela la volonté de contrôle de l’ensemble de l’Archipel par la France à travers sa nouvelle formule de « Communauté des iles » en remplacement de l’Union des Comores, moribonde pour avoir sa part du « gâteau noir » si elle ne l’a pas déjà !

Par cette réflexion je voudrais tirer la sonnette l’alarme pour prévenir mes compatriotes sur le risque terroristes pétrolier et gazier qui se rapproche de plus en plus de notre pays.

J’aimerai que mes compatriote sortent de l’illusion d’une protection divine, qui en fait ne tient plus puisque nous désobéissons aux principes fondamentaux du Coran mêlant dans un élan de recherche matérialiste, le licite et l’illicite.

Pour finir permettez-moi de citer les autorités françaises qui servent la plus part du temps de boussole à nos autorités et à nos intellectuels colonisés de la tête :

« Suite au meurtre d’Hervé Gourdel et à l’entrée en guerre de la France contre l’État islamique, le ministère des Affaires étrangères a remis à jour, hier, sa liste des pays à éviter en raison du risque d’actions djihadistes. Onze pays ont été ajoutés dans la nouvelle liste : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Ouzbékistan, le Burundi, la Tanzanie, la Somalie, l’Ouganda… et les Comores »

Cette décision d’étendre la liste des pays où les Français, résidents ou de passage, ont été appelés à la « plus grande vigilance » fait suite à un conseil de défense réuni autour du président François Hollande.

sur son site internet, le Quai d’Orsay justifie ses choix en indiquant que « dans le contexte de l’intervention de la coalition internationale contre Daech, et face au risque accru d’enlèvements et d’actes hostiles contre les ressortissants des pays membres de la coalition, les Français résidant ou de passage dans le pays sont invités à renforcer leur vigilance ».

Vous me rétorquerez que cela est trop loin et qu’à présent les relations avec la France sont au beau fixe, à preuve la CEPAD , et Tutti quanti .Ce serait ignorez les ruses de la « Perfide MARIANE » et oublier qu’elle a les archives longues comme une mémoire .

Mon souhait le plus profond est que les Comores n’aient pas à bénéficier des aides des vautours qui n’arrivent qu’après plusieurs morts, plusieurs milliers de .déplacés, placés dans des camps de réfugiés où ils crèvent de maladies ayant échappé miraculeusement aux balles

Si jamais cela arrive j’aurais au moins lancé ce cri d’alarme .Aux spécialistes de la question du terrorisme d’approfondir l’analyse pour me donner raison ou tort en espérant avoir tort.

Aboubacar ben Said Salim

Ecrivain, ancien Secrétaire général de l’Assemblée Nationale

