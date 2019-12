Toimimou Abdou Mbae exerçant pour le quotidien Al-Fajr est victime un AVC

Le doyen des photoreporters, Toimimou Abdou Mbae exerçant pour le quotidien Al-Fajr est victime d’un accident vasculaire cérébral depuis quelques jours. Une commission composée de ses confrères a été mise en place afin de l’aider à financer son voyage à l’extérieur le plus rapidement possible.

Aussi, nous appelons tous les amis de la presse, et tous ceux et celles qui voudront faire part de leur contribution à contacter:

Sultane Abdourahim Cheikh

Mbae Ali

Faïza Soulé Youssouf

Nous vous remercions par avance de votre générosité.

Nous envisageons un voyage dans la région (Madagascar ou Tanzanie). Nous ne refuserons bien évidemment aucune aide des compagnies aériennes qui desservent les pays cités.

Bonne et heureuse année à tous