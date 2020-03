Tribune libre : Cher compatriote HALIDI IBRAHIM FARID,

J’aurais cru aux discours que tu tiens ces derniers jours qui ne font qu’attiser la haine contre les Wangazidjas si ton père n’était pas un des enfants du système qui a miné ce pays depuis la proclamation de l’indépendance du 06 juillet 1975.

Ton père IBRAHIM HALIDI était parmi les voyous en col blanc de ce pays ( priant que Dieu le pardonne). Il a occupé plusieurs postes importants depuis l’indépendance, il a fait quoi au juste à la population d’Anjouan ? Qu’est-ce que les îles Comores peuvent retenir de lui, afin qu’on écrive dans les annales ?

De ce fait, avant que ton père tombe malade, tu encensais et parfumais le gouvernement d’Azali et sbires, tu déroulais le tapis rouge à l’arrivée de l’ancien putschiste à Anjouan. Aujourd’hui parce que ces derniers n’ont pas pris en charge l’évacuation de ton père vers l’étranger, tu es en train de péter les plombs, les durites et nous révèles des symptômes d’un surmenage extrême. Un conseil d’ami, prends quelques jours de repos afin de faire le deuil.

Du coup, les Wangazidjas ne sont pas responsables de la mort de ton père ni de la mauvaise gouvernance du régime, ton père lui-même est aussi responsable de sa propre mort, du fait que nous n’ayons jamais eu un hôpital digne de ce nom. Nous avons le même système de santé depuis 78, ton père a toujours été au sommet de l’État.

Une fois, deux fois ça passe, on peut tolérer tes âneries. Mais à la longue c’est saoûlant » Wangazidja par-ci, Wangazidja par-là ».

Tous les Wangazidjas ne sont pas tous des politiciens !

Quand tu avais la bouche très pleine, tu ne parlais pas, non ? Nandodje…

Zaki Soifoine