Tournante : la version 2 étant morte née, il n’y aura plus de tournante

Tribune: De prime à bord, Azali est conscient qu’il ne pourra pas aller au delà de 2021. Advienne que pourra, il est aussi trop tard pour sauver la tournante. A mesure qu’on est incapable de trouver nous mêmes un compromis, on s’achemine vers un nouveau round de pourparlers sous l’égide de l’UA pour un autre accord politique. Pour une bonne analyse voici les constances à prendre en considération.

-Sambi voulait en finir avec la tournante. Azali en a mis fin à sa manière. Le CNT-opposition l’a enterrée soit disant pour mieux la ressusciter. Alors qui va défendre la tournante ?

-si on ne libère pas Sambi et salami pour y participer, quelle tournante les anjouanais nous scandent-ils si de facto ils demandent à Azali d’éliminer les concurrents potentiels ?

Manifestement l’abolition de la présidence tournante fut idéalisée pour empêcher Sambi de revenir au pouvoir. Toute retour de la tournante implique un rétablissement des droits des victimes de la dictature d’Azali. Libération des prisonniers politiques, retour des exilés, un fond souverain pour dédommager les victimes. S’en suivra une enquête et une dialogue vérité et réconciliation. Voyez-vous en Sambi quelqu’un qui a peur de relever le défi d’une élection présidentielle au niveau national ?

Si aujourd’hui l’on doit cordonner tous nos efforts, est ce pour défendre un système qui ne fonctionne que pour enrichir une minorité au pouvoir ? Qu’il soit anjouanais ou mohelien, je lui dédierai ma reconnaissance s’il n’abuse pas du pouvoir. je suis mgazidja,réfléchissez en et on y passe ?

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

1-si Sambi sort de prison c’est surement qu’il reviendra instantanément au pouvoir sans coup férir.

2- s’il meurt en prison, une guerre de milice éclatera. Faute de remettre de son plein gré la tournante sur les rails, Azali s’exposera à une chute sans porte de sortie.

3- si le pouvoir tombe aux mains du CNT-opposition, il y aura une transition et un dialogue national. S’en suivra un référendum constitutionnel. On aura à choisir entre 3 constitutions (la tournante et 2 autres montures).

Dans tous les cas, faut-il admettre que le transfère du plein pouvoir à un anjouanais ne serait possible que par l’organisation d’une élection transparente et incontestable ? Qui s’en chargera et comment sera-t-il possible sans une transition ?

QUELLE OPTION ALORS S’OFFRE A AZALI

Ce qui est sûr, Azali a déjà pillé le pays. Ce qu’il cherche maintenant c’est comment se mettre à l’abri de toute poursuite ou vengeance. Cependant, l’obstacle qui se hisse c’est comment faire face à l’intransigeance de l’Arabie saoudite ?

A-Pour qu’il ait tournante Azali doit choisir un anjouanais qui va assurer ses arrières. Par quelle magie va t-il faire gagner hafi, Anissi, sounhaj,moustadrane dans une élection ? Le dauphin de Sambi l’emportera haut la main.

B-Azali tentera un coup de force jusqu’à 2024 : option impossible. D’ailleurs à l’approche de 2021 ses soutiens anjouanais lâchent prise. Ils savent qu’Azali fini toujours par éliminer lâchement ses alliés. Apres ibrahim halidi et les fils d’ahmed abdallah, Anissi est sur le point de se sauver pour éviter de subir la vindicte populaire.

Devant cette crise qu’il s’est embourbé sans issue, Azali n’a pas la moindre chance de s’en sortir vivant. Seul salut qui lui reste, c’est une transition qui garantirait une amnistie pour tous les barons de son régime. Et puisqu’il ne va jamais digérer que Sambi revient au pouvoir, il conditionnera une exclusion de tous ceux qui ont occupé le fauteuil présidentiel aux prochaines élections. Pour s’assurer les bonnes grâces, il sera intraitable et intransigeant pour que son ami boléro ou Harmia de la cour suprême soit propulsé à la tète de cette transition a défaut de son cousin amine Soeuf.

Dorénavant il est fort à parier que dans le mois qui vient un CNT d’union nationale sera mis sur pied pour monter les enchères. Un dialogue d’union national sera proclamé dans la foulée.

Parallèlement toute porte à croire qu’a travers les consultations qu’Azali a entamées, un gouvernement d’union nationale in vitro est en l’air pour interrompre la gestation de cette transition.

En outre dire qu’il y aura des élections en 2021 c’est encore mentir au peuple. La manie des accords de fomboni provient du dialogue d’Antananarivo. Et puisque l’on se dirige vers une autre réunion internationale dans le but d’aboutir à un accord politique, tout dépendra des belligérants (Azali , sambi , CNT, opposition, diaspora et de la géopolitique qui est différente de celle de 2001. A bon entendeur, qui vivra verra.

Par Cap Patrie