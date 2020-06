Tribune: « Tous ceux qui soutiennent et réclament la fameuse tournante, ne sont que des hypocrites avides de pouvoir sans aucune proposition plausible pour sortir notre pays, les Comores de la pauvreté », parole d’un flibustier, cardiologue de formation, qui a depuis troqué sa blouse blanche par la tenue ridicule de bouffon du roi. En l’espace d’une dizaine d’années cet homme nous aura dit et fait tout et son contraire au sujet de cette dispositif constitutionnel qui découle des accords de Fomboni 2001.

Anti-tournante lorsque Mwali revendiquait son tour en 2010, il partit aux côtés de Sambi en 2016 pour revendiquer » le droit de tout Comorien, quelque soit son île, de participer aux primaires de l’île à laquelle échoit la tournante », lorsque ce fut le tour de Ngazidja. Cette prétention fut ensuite rétoquée, à tort ou à raison, par la cour constitutionnelle de l’époque. Mais Sounhadj Attoumane avait plus d’un tour dans son chapeau pour sauver ses intérêts du moment et trouver sa place dans l’ombre de Beit-Salam où il distille, peinard, son discours malicieux aux antipodes de ce qu’il a toujours soutenu, de ce qu’il a toujours défendu. Il défend la position de son patron du moment, comme il le fit d’ailleurs avec son chef d’hier. C’est le propre d’un flibustier, un mercenaire. Servir au plus offrant.

Lui comme les autres à Beit-Salam, Houmed Msaidie, Mohamed Issimaila, Azali Assoumani et autres fervents défenseurs du tour de Mwali en 2010 et du tour de Ngazidja en 2016 et qui nous sort aujourd’hui un autre discours. Ils croient que les Comoriens sont juste des récipiendaires de leurs vociférations et éructations. Que la vie des Comoriens tournent autour de leurs personnes et que nous devons vivre au gré de leurs humeurs du moment. Un peu de consistance Messieurs ! Je ne vous serre pas la main et le Covid-19 n’y est pour rien…

Faissoili Abdou