Tout bon flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute

[Tribune]Le renard Abdallah Agoi a trouvé son filon chez les wassafarini walo manga. Il a su trouver là où ça les chatouille afin de les pomper des sous, les pauvres cons payent à Agoi pour gueuler sur facebook. L’homme ne fout rien de sa vie, en tout cas nul besoin car certaines personnes qui ont trouvé leur vocation en lui lui verse de l argent depuis la France.

Ils ont vraiment cru que Agoi est capable de quelque chose contre Azaly: pauvre tarets ! Déjà il se cache comme un hérisson et il arrive à faire croire à des bougres qu il est un héros national. Allez mister Agoi sors un peu de ta tanière de renard pour prouver que tu n es pas un peureux, que tu as du courage. Vas écouter les sermons de l’illustre Moussawi, il te sera de bon conseil. Crois tu qu’une révolution s’annonce en publique ? mais non tu vas vite comprendre bo mwidzi wa nanasi qu’un homme averti en vaut deux bo daba madzi. Sors de ta tanière si le courage ne te manque pas ! Montres à tes fans que tu vas oser ! Oups enlèves aussi tes lunettes lors de tes interventions pour voir si tu n es pas borgnes, cette blessure qu on t a infliger lors on t a attraper lors d’un vol d ananas. Hoimba we kabayila ? Eka kweli kudjadjo lola mpambé bo higna mtulu.

Revenons à nos moutons. Tu as bien compris l astuce « daula y’a haki » et tu te dis voilà de la matière à exploiter pour avoir des sous sans travailler.

Il est temps que tu prennes ton destin en main car tu commences à nous coûter chers bo m’mezi.

Ali Mohamed

À lire aussi : Le syndicat des enseignants appelle à une grève illimitée à partir du 10 janvier