« Tout mon soutien à Roukia, victime des actes sataniques »

Tribune: Cette forme de barbarie, de bestialité… doit être punie de partout où nous nous trouvons. La séquestration que Mme Roukia a subie pour souiller sa personne et atteindre son honneur et sa valeur, tous l’œuvre de son ex-mari Mr Djamal n’a rien d’humain. Ce vicieux, animé d’un esprit pervers ne mérite aucun traitement humain. Encrasser l’image d’une femme, qui en ce moment là était sa femme, en l’obligeant de mentir, donc s’auto-culpabiliser sous menace… est la pire animalité que l’homme ne peut commettre.

A nous qui disposons de la bonne foi, qui connaissons la valeur de nos mères, nos sœurs, nos femmes et nos filles… tout notre soutien à Mme Rokia, victime de cette animalité sans pareille. Force à toi Roukia. Je ne te connais pas, mais comme tant d’autres je t’accompagne sur ce chemin si long et si rocailleux que le diable t’a fait traverser. L’honneur est lavé et tout mon soutien à toi Mme Roukia.

Said Yassine Said Ahmed