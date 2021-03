Tout simplement pathétique

Tribune: Non contente de voir le pays unifié autour de son équipe nationale et dans sa psychose de vouloir tirer toute la couverture sur elle, la CRC a, cette fois ci, touché le fond du ridicule.

Elle vient d’attribuer les mérites de la qualification à son gourou.

Que cela n’altère en rien les talents et le courage de nos vrais héros, ces vaillants joueurs et leurs encadreurs, le peuple leur reconnaît le mérite de leur œuvre.

Oui, le peuple qui a soutenu sa sélection nationale par devoir et par amour et non pour des petits calculs politiques.

Dini Nassur