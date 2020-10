On ne doit pas mélanger tout.

L’acte posé par certains notables de Mbapbani est inhumain et immoral. Il est vrai que la notabilité dérape énormément sur plusieurs sujets mais je ne suis pas convaincu que la solution est d’insulter nos mères, nos pères et nos aînés.

J’ai grandi dans un village où la notabilité ( Anda) construit les écoles, les mosquées, les mardassat, etc. C’est à nous d’expliquer et d’orienter nos aînés.

Toute la notabilité n’est pas forcément funeste.

Posons nous des vraies questions: pourquoi on est arrivé à un tel stade? Faillite de notre système judiciaire. Si le violeur de la fillette de 12 ans n’a pas été libéré par Omar Beni( président de la cour d’appel), peut-être ces notables n’auraient pas agi de la même manière. Dzahani aussi avait expulsé si ma mémoire est bonne la mère de la victime.

