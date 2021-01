« Toutes les accusations portées contre moi hier par le procureur sont mensongères »

Quelques heures après avoir été accusé de vouloir créer une déstabilisation dans le pays par le procureur de la république hier en fin d’après-midi, l’ancien député de Mbadjini Abdou Moumine nie les accusations portées contre lui et accuse, à son tour, le procureur de propager des « mensonges ».

« Toutes les personnes qui me connaissent savent très bien que je ne mènerai jamais des actions pour déstabiliser mon pays. Le procureur a dit que j’ai reçu 21000 € pour distribuer à des jeunes, c’est faux. Je n’ai reçu aucun centime. J’ai voté Azali en 2019 après avoir pris part aux assises et au référendum. Que la personne qui lui a fourni ces faux renseignements rectifient ces paroles. Et je n’exclus pas de faire un hitma », Moumine Abdou en conférence.