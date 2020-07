Trafic de medicament : des pharmaciens à la gendarmerie depuis hier

Des masques et autre produits offerts aux Comores par des pays amis sont en vente à VOLOVOLO et dans certaines pharmacies. Les faits sont connus. Apparemment les autorités trouvent que ça a suffisamment duré ou que ça doit se faire plus discrètement.

Depuis hier 2 pharmaciens sont en garde à vue à la gendarmerie de Moroni, pour une enquête de recel de biens volés. L’un aurait acheté de l’autre, qui aurait acheté de son cousin, qui aurait acheté et acheté…

Font l’objet d’enquêtes les pharmacies Mangani et Oasis.

A la gendarmerie et dans certains milieux du pouvoir on chuchote que l’origine serait un patron d’une structure économique d’état.

Jusqu’à maintenant le cousin ne parle pas.

Des Donateurs excédés se seraient ils plaints au gouvernement de ne pas voir leurs dons utilisés par les personnes auxquelles ils sont destinés pour que le gouvernement réagisse ?

