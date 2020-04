Trahi par Houmedi Msaidié, ce jeune brise le silence

Ceux qui ont suivi les deux dernières campagnes présidentielles le connaissent. Aucune journée n’est passée sans qu’il publie des images ou des textes qui louent les supposés biens de Houmedi Msaidié.

Aujourd’hui, ce jeune a lancé un message de détresse. Il n’a rien obtenu et regrette de ses choix. On lui avait promis des emplois. Il ne voit que des licenciements : » Houmedi Msaidie, j’ai voulu juste te dire que ce que vous êtes entrain de faire ne répond pas à ce que nous nous attendions de vous, on est pas fier « , a-t-il posté sur son mur du réseau social Facebook.