Tribune : Azali entreprend une opération d’envergure à Anjouan, c’est le moment d’agir

Tribune: Le fou furieux AZALI n’en revient pas: Anjouan a frappé fort dans la journée Anjouan vivant et AZALI mort. Il a été très virulent contre ses salopards pour n’avoir pu empêcher la détermination de la population.

Il décide de faire un test grandeur nature pour tenter de réussir une marche géante à la SAMBI de l’aéroport de Ouani au Stade de Missiri.

Le truand MIROIDI, les vicieux MAHAMOUD SALIM HAFI et DJANFAR SARKOZI et le traître maladif ABDALLAH MOHAMED sont mis au défi de cette organisation mafieuse.

YASSER ALI est chargé de faire le devis de cette folie dangereuse.

AZALI vise deux objectifs : réussir à corrompre l’opinion internationale par des images fabriquées ou réussir un bain de sang entre une population révoltée contre une poignet de traîtres vulnérables et provocateurs.

AZALI mise sur l’armée avec ses Chefs tous de Ngazidja et Moheli qui pourraient facilement donner l’ordre de tirer. Des chefs qui tombent bizarrement malades et évacués dans le secret.

J’appelle les résistants qui se sont illustrés dans l’île morte à empêcher cette mascarade par tous les moyens dont dispose le puissant souverain peuple.

La peur a changé de camp et nous devons le traduire en acte. Ne donnons aucun répit à la dictature ! Exprimons nous sur les murs des administrations publiques, des Gozibistes, et persecutons les dans nos villes et villages ces sales minorités qui nous espionnent.

À partir du mois de Novembre tous les soutiens d’AZALI ne pourront plus jamais bénéficier d’un pardon du peuple qu’ils ont combattu. Sachez le.

BEN ALI.