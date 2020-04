[Tribune] Coronavirus : Que feriez vous s’il s’avère qu’Azali vous a menti ?

Tribune: J’ai le courage de vous dire que je préfère subir vos insultes pour avoir fait mon devoir de vous prévenir du grand danger de dissimuler une pandémie, plutôt que de vous voir subir les conséquences de n’avoir pas su m’écouter.

Sachez que nous sommes les îles de la lune et non le royaume de dieu. Ce virus est une pandémie mondiale, notre pays n’est pas épargné. Alors pourquoi avoir honte ?

Sachez que nous sommes le pays le plus vulnérable avec un système de santé en ruine. Le moins sécurisé avec des frontières poreuses. Le plus exposé a travers le slogan zéro test = zero cas.

Sachez que si la chaîne de contamination a trop de tentacules, on n’arrive plus à contrôler l’épidémie.

Ce que vous devez savoir

-Il n y pas de différents types de covid 19 comme voulait le faire croire amine soeuf.

Le virus SARS-COVID-2 est unique mais se manifeste diversement chez les porteurs en fonction de son âge, son état de santé et l’automédication qui se généralise. Pour rien au monde, je ne souhaite pas qu’un ministre tombe malade du covid 19. Mais pensez vous que si par malheur ca arrive, il va l’avouer ? Non. Et pour éviter les soupçons, il va multiplier les sorties avec de la chloroquine en poche. Réveillez vous. Le coronavirus vient d’en haut et on cherche à bruler les pistes.

Le gouvernement confirme la prolifération de l’épidémie de la dengue. Or ils savent tous que le covid 19 se fait passer pour de la dengue. Des symptômes sensiblement identiques (Forte fièvre, toux sec, diarrhée, éternuement, éruptions cutanées, démangeaisons …). Comment différencier l’un de l’autre ? Lorsque nos médecins concluent à une dengue, ils occasionnent l’assurance que ces malades ne sont pas positifs au covid 19. Il est urgent que nos médecins nous expliquent comment ? Puisque c’est un signe encourageant qu’ils sont très surdoués, pourquoi ne partagent-ils pas ce savoir faire comorien au reste du monde, obligé de recourir à un test PCR pour pouvoir établir un diagnostic clair d’une dengue sans infection au covid 19?

Dans les 2 cas, on constate que les plaquettes sanguines diminuent. Si la radiologie pulmonaire peut orienter à une suspicion de dengue, il est clair qu’en période d’incubation, le covid 19 n’attaque que les voies respiratoires supérieures. Alors comment nos médecins posent-ils leurs diagnostics? Au lieu de nous rejoindre à crier le besoin urgent d’un appareil de diagnostique, ils ont opté pour la solution facile mais la plus tragique.

Si le covid 19 est aux Comores pourquoi on il n’a pas des morts ?

Le tau de létalité du covid 19 varie en fonction des mesures prises par chaque état pour le détecter puis le combattre et de quand date le patient zero. En revanche sans test comment savoir que tel personne mort à midjindzé c’était oui ou non du coronavirus ?

En fin, au delà de nos divergences politiques, libérons-nous des mauvais clichés tels que je n’aime pas ce gouvernement, je dois le salir. Ou je le soutiens je dois défendre ses mensonges. Pensons à nos familles qui vont en pâtir. Dès lors que je suis persuadé que le covid 19 est déjà aux Comores, mon pire cauchemar reste les 12 jours à venir. S’il ne se passe rien je vous présenterai mes excuses.

Mon pari ? Le gouvernement ne pourra pas entretenir ce tissu de mensonge au-delà du 27 avril

.

Par cap patrie