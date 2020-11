Tribune : Hypocrite auteur qui dit que tu n’es pas moi !

Tribune: Les enfants de la diaspora Comorienne ont sauvé le meuble en honorant les Comores dans le monde entier.

Le plus petit pays de l’Afrique commence à rentrer dans l’histoire grâce à leurs enfants nés en France plus précisément.

Ses enfants qui valorisent les Comores sont les enfants dont leurs parents sont insultés par le président des Comores comme étant des SDF voir des laveurs des chiottes.

Aujourd’hui , si les Comores commencent à rentrer dans l’histoire c’est d’abord grâce aux parents de ses enfants qui ont sacrifié leurs temps énergétiques et financiers pour que leurs enfants arrivent là où ils sont actuellement.

Avant de féliciter ses enfants, il faut d’abord féliciter leurs propres parents , des parents qui sont la cible numéro 1 du monsieur Azali.

Alors attention à la stratégie de récupération politique pour ce régime.

Car les enfants de la diaspora comme les Comoriens ne sont pas dupes. Ils font ça pour le bien de leur pays et non d’un président qui insulte leurs propres parents depuis 5 ans.

C’est une victoire pour le pays et son peuple et non d’un régime ou un président qui ne respecte pas ceux ou celles qui les ont mis au monde.

Vive les Comores libres et vive cœlacanthe.

Un bon lecteur est celui qui a fait la moitié de son livre.

Ahmed Issa Paris.