Tribune: j’appelle à une fin de la Tyrannie

Tribune:La libération de IDI BOINA est une très bonne chose mais présage en même temps une discrimination sourde et lourde de conséquences.

SAMBI et SALAMI, par notre naïveté doublée d’une lâcheté, vont mourir peut-être, mais c’est tout le pays qui serait ébranlé et il n’échapperait pas à l’une des deux voies :

1. Une guerre civile et la naissance de plusieurs rébellions armées comme en Somalie.

2. Une dictature farouche et cruelle vidant les richesses du pays et favorisant une famille, comme au Gabon.

J’appelle donc toutes les énergies sincères à prendre appuie sur les purges des Colonels ciblés par AZALI et son fils LOUKMAN avec la bénédiction de FAKRI MRADABI pour mettre un terme à ce régime.

J’appelle les soldats de NDZOUANI qui ressentent plus les humiliations et privations de toute sorte à défendre leurs supérieurs et l’honneur de l’uniforme taché de sang par AZALI.

J’appelle tous ceux qui pourraient financer une telle révolte à s’impliquer de plus en plus pour appuyer la révolution de nos braves militaires combattant pour la république et la dignité de Ndzouani.

J’appelle enfin la population consciente et non les vauriens de basses visions à se tenir prête pour épauler les héros.

La victoire est en vue. Ne lâchons pas.

BEN ALI.