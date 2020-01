Tribune : Vérité et réconciliation nationale

[Tribune] Les épisodes de la série » Mascarade électorale » peuvent continuer autant que vous voulez. Ce n’est rien d’autre qu’une série d’appâts pour attiser les tensions, diviser le peuple et creuser les plaies qui peinent à cicatriser.

Il va falloir sincèrement un sursaut de conscience dépassant notre fierté, notre égocentrisme, notre intérêt personnel et partisan afin de tourner la page sombre de l’histoire de notre pays.

Oui, c’est possible. Ce qui a été déjà fait ailleurs, peut-être réalisé chez nous. Les Sud-africains l’ont fait pour tourner la page de l’apartheid ( Mandela et les siens ont perdus beaucoup de membres de leurs familles). Les Rwandais l’ont fait pour tourner la page suite à la génocide ( plus de 900 000 morts).

Il va de soi pour l’intérêt du pays et l’avenir de nos enfants.

BenAliMbae » Mhori »