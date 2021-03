Trois étudiants comoriens hissent le drapeau en remportant le championnat de débat international en Turquie

Débat Africain: Trois étudiants hissent haut le drapeau comorien.

Ils remportent le prix du concours TIASDC, un championnat de débat international en Turquie.

Trois jeunes étudiants comoriens en Turquie ont porté haut les couleurs de notre pays à l’issu du concours international organisé en Turquie. Il s’agit de Hachim Kassim en master de science du sol et nutrition des plantes, Ahmed C. Youssouf étudiant en finance et Abdoulghani Mohamed kafi, étudiant en médecine vétérinaire.

Ils ont gagné le concours TIASDC qui a eu lieu entre les étudiants africains en Turquie du 15 au 28 février. Le débat de la finale a été centré autour du sujet << Les humains devraient craindre les progrès de l’intelligence artificielle (IA)>> Ce championnat a été conçu pour permettre aux participants de débattre des questions critiques affectant l’Afrique et le monde en général.

Voici la source: https://www.instagram.com/p/CL6_w8-HNpv/?igshid=1hlf6l9nxg4ts