Tsi Haki, Moheli se noie ! Moheli se meurt!

[Tribune]A l’hôpital de référence de Moheli à Fomboni , ce service est littéralement inondé par les eaux de pluie. Le matériel va bientôt émerger par le toit à ciel ouvert. Que font les responsables de la santé, des autorités compétentes dans cette île et dans ce pays?

On ne peut pas laisser un hôpital dans un état pareil. Humainement c’est impossible. La priorité d’un pays c’est la santé de ses habitants avant tout. Pourtant on voit que la priorité dans ce pays est de faire de la politique politicienne et d’ignorer tout le reste. Ce sentiment d’île abandonnée est visible partout à travers l’île. Le chantier du dépôt des hydrocarbures de Hoani à l’abandon, le chantier de l’aérogare de Bandar Salam à l’abandon, le chantier de l’hôtel de Hayraha à l’abandon, le soit disant port qui a subi d’importants dommages lors du dernier cyclone abandonné, le marché de Fomboni dans un état de délabrement avancé abandonné, le stade Ahmed Matoir à l’abandon,… pour ne citer que ces exemples parmi tant d’autres.

Personne ne viendra construire Moheli à notre place, il est important que chacun prenne sa part de responsabilité pour reconstruire cette belle île.

Est ce que c’est ce spectacle désolant qu’on va laisser à nos enfants et petits enfants?

Djamal Eldine