« Tu n’as aucun ordre à nous donner », dit un technicien de l’Education de Ngazidja à Farouata

C’était la semaine dernière que la gouverneure de Ngazidja recevait dans son palais la délégation à l’éducation de Ngazidja (anciennement commissariat à l’éducation) pour lui faire le point sur l’évolution des projets en cours. Le délégué M. Toianmou a fait l’introduction et cédé la parole à son équipe de techniciens pour développer les sujets. Mais cela sans compter avec la détermination de ce directeur de département de s’en prendre vertement à la gouverneure en ces termes: « Nous sommes venus ici juste pour honorer l’invitation. Mais, madame la gouverneure, désolé vous n’avez aucune directive à nous donner. Nous sommes nommés par arrêté du ministre de l’éducation et non par vous. C’est à lui que nous devons obéissance, pas à vous. Je préfère vous le dire parce que c’est ce que nous allons faire ». Le délégué et la gouverneure sont tombé des nues qu’ils ont gardé la tête baissée pendant un moment avant que Farouata ne se reprenne pour clôturer là séances.

« Je vous remercie beaucoup. J’avoue que je n’attendais plus cette surprise. Je croyais que comme vous êtes des techniciens uniquement au niveau de Ngazidja, vous dépendiez de la gouverneure de Ngazidja. Je vais rencontrer le ministre pour tirer les choses au claire et prendre les mesures qui s’imposent ».