Un 10 ème compatriote bloqué à Madagascar nous a quitté ce soir

Terrible. Un 10 ème compatriote parmi ceux qui étaient bloqués à Madagascar est mort ce soir. Il est originaire d’Itsandra. Au total, on enregistre 6 hommes et 4 femmes décédés depuis leur blocage dans la grande île. À Tanzanie, 8 compatriotes qui étaient aussi bloqués ont perdus la vie les mois derniers.

Depuis la fermeture brusque et incontrôlée des frontières, des compatriotes se trouvent en Tanzanie, à Madagascar et en France. Le gouvernement ne fait que promettre leur rapatriement. Qu’Allah accorde une belle place aux paradis à ceux et celles morts.