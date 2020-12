Un accueil chaleureux de Fazul sous la chaleur

Un point de presse est tenu dernièrement par le cabinet du gouverneur Fazul pour exprimer son mécontentement suite aux propos calomnieux proférés par Houmeid Msaidie à Fazul . Quelques jours après , l’affaire est enterrée.

Autrement , le message est clair . On peut comprendre que Moroni a tiré les oreilles aux membres du cabinet de Fazul en leur disant « taisez vous ». La preuve ,c’est la suspension de l’arrêté portant nomination d’un nouveau directeur régional d’Onicor . Les séquences de la bêtise humaine continuent . À Moheli , le gouverneur par accident est reçu en grande pompe par ses partisans et militants comme s’il revient de l’étranger avec un projet de développement pour l’île . Ce message voudrait peut être dire que Msaidie devrait continuer à insulter Fazul pour qu’à chaque fois qu il revient de Moroni , sa clique l’accueille en prophète . Cette île n’est -elle pas sous la direction des gens sans foi ? Comment peut-on continuer à encourager ces dirigeants quand on observe l’état macabre et insalubre de l’île?Comment peut-on encourager ces dirigeants quand Moheli est mise longtemps et sans pitié dans un placard ? Si gouverner c’est ne rien faire , ma grand mère pourrait le faire aussi .

Moheli infos