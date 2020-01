Un adolescent de 17 ans découvre une planète après trois jours de stage à la Nasa

Wolf Cukier, 17 ans, a pointé l’existence d’une nouvelle planète de la taille de la Terre baptisée TOI 1338b.

Si un stage en entreprise peut parfois être synonyme de distribution de cafés et de corvées de photocopies pour beaucoup d’étudiants, ce n’est pas le cas de Wolf Cukier qui a découvert l’existence d’une planète lors de son troisième jour à la Nasa.

Le 6 janvier dernier, l’agence a annoncé la découverte d’une nouvelle planète de la taille de la Terre et à une distance ni trop proche ni trop éloigné de son étoile pour que de l’eau liquide y soit (peut-être) présente et donc potentiellement habitable.

Rebaptisé TOI 1338b, la planète a été détectée par le logiciel chasseur de planètes TESS. Oui, mais pas seulement. Cette trouvaille est aussi le fruit du travail d’un stagiaire de 17 ans, Wolf Cukier.

Cet adolescent était en stage depuis 3 jours au centre spatial Goddard dans le Maryland, quand il a lui a été demandé d’analyser les données de TESS. C’est alors qu’il a relevé quelque chose de « suspect ».

Alerté, Veselin Kostov, son tuteur, s’est penché sur la découverte du jeune homme, et a confirmé qu’il avait probablement déniché une nouvelle planète : « Wolf et moi avons passé des heures à vérifier la fiabilité de notre découverte. Une fois que nous étions sûrs de nous, nous avons contacté nos collègues » explique Veselin Kostov au journal « The Independent ».

La planète TOI 1338b est « 7 fois plus grande que la Terre. Elle tourne autour de deux étoiles. L’une 10 % plus massive que notre Soleil, l’autre trois fois moins grande et moins lumineuse », rapporte le « Washington Post ».

Un article coécrit avec des astronomes

Cette découverte marque le début d’une nouvelle carrière pour le jeune scientifique. Wolk Cukier a été invité à consigner son travail dans un article scientifique, coécrit avec des astronomes et qui sera publié après révision scientifique.

La découverte de Wolf Cukier a été saluée cette semaine par la Société américaine d’Astronomie, réunie à Hawaii.

Une belle manière de commencer l’année, et de confirmer sa vocation : Wolf espère étudier la physique ou l’astrophysique dans des prestigieuses universités américaines, telles que Stanford, MIT ou Princeton.

Source: L’Obs

Publié le 13 janvier 2020 à 12h00