Un agent meurt ce matin au port de Mutsamudu, il laisse derrière lui 12 mois d’arriérés

ANJOUAN : ACCIDENT MORTEL AU PORT DE MUTSAMUDU.

Aboulwoifa Mahafidhou a laissé sa vie, ce dimanche 07 mars, dans son lieu de travail au port Ahmed Abdallah Abdereman de Mutsamudu. L'agent de la Société Comorienne des Ports ( SCP), ancien EPPAM, a été victime d'une chute fatale, selon nos informations. Depuis le toit, il est tombé à l'intérieur d'un hangar qui fait office d'entrepôt pour la société Anjouan Stevedoring Company (ASCP). En effet, des travaux de réfection de la toiture de cet hangar avaient débutés cette semaine, à en croire un agent de la SCP. Aboulwoifa y était alors monté ce matin afin de reboucher des trous avec du mastic, d'après un collègue. Il faut cepentdant souligner que le défunt avait été affecté au secrétariat de la société, aux dires d'un mécanicien au port. Le regretté Aboulwoifa laisse derrière lui une femme en ceinte et plus de 12 mois d'arriérés de salaires. Cet incident soulève une fois de plus la sécurité dans les travaux à risques.

Dhoulkarnaine Youssouf