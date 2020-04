Un an après le passage du cyclone Keneth aux Comores, la population se demande où sont passés les milliards récoltés

Ce 24 avril 2020 fait un an depuis le passage du fameux cyclone Keneth dans les îles comoriennes. Un cyclone qui a presque tout détruit. Les champs, les maisons,…sont tous anéantis. Le gouvernement a recensé tous les dégâts causés ce soir là, le 24 avril 2019. La banque mondiale a donné un don, 22milliards de francs comoriens pour réparer les dégâts.

Les 50% seraient donnés gratuitement. Les 50% de l’argent devraient être remboursés dans les années à venir. 10% des salaires de tous les fonctionnaires était relevé. Une somme évaluée entre 300 et 400milions de francs comoriens. La commission de l’océan indien, la banque africaine de développement et d’autres banques et organisations internationales ont octroyé des dons, des sommes d’argent, de l’alimentation, des tonnes de riz,…pourtant la population comorienne n’a goûté aucun centime, n’en parlons plus des produits alimentaires. Seul le mur du logement du chef de l’État à Voidjou a été construit. Le peuple comorien est en attente et se demande où sont passés les dons du cyclone Keneth.