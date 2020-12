Un ancien député applle au séparatisme à cause de « la gestion actuelle »

Un ancien député anjouanais fait l’apogée du séparatisme. Selon lui, la gestion étatique actuelle l’incite à réfléchir sur les bienfaisances du séparatisme : « je n’ai jamais été séparatiste mais la gestion actuelle du pays basée sur la xénophobie me pousse à me poser beaucoup d’interrogations » député Abdallah Ben Omar sur Facebook.

Il n’est pas le seul. Un autre activiste a encouragé cette démarche: « depuis presque un an, je suis passé à ce stade qui reste pour moi de l’autodéfense à force d’humiliation. Je me suis retirée de commenter et de publier pour éviter de montrer ce bouclier qui s’est ouvert dans ma conscience. Au fond, ça me ressemble pas mais ça vient du système installé aujourd’hui »