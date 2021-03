Un animateur radio très malade a besoin de notre aide

Un animateur radio a besoin de notre aide

Un animateur radio est très malade et a besoin de soins qu’il ne peut pas avoir ici. L’option d’un voyage à Dar Es Salaam est envisagée si les moyens le permettent.

Aussi, nous faisons ce post pour voir si parmi vous, il y a des gens qui peuvent aider notre ami à recevoir les soins qu’il lui faut à l’étranger. De l’argent, des vivres, tout ce que vous pouvez pour notre ami . Il est hospitalisé à Mde depuis hier, souffre beaucoup, est amaigri, a du mal à s’alimenter du fait de nausées permanentes et de vomissements sans compter d’atroces douleurs abdominales.

Nous comptons sur votre solidarité, notre solidarité pour permettre à notre ami de voyager pour nous revenir, bien portant. Il est malheureux de constater que si l’on a pas de moyens en Union des Comores pour aller se soigner, l’on se meurt tout simplement, dans une relative indifférence.

Contacts pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter ou contacter ceux qui suivent:

Sultane Abdourahim Cheikh

Andjou Moina

Mouanlim Pétrole

Chamsoudine Said Mhadji

Tarikazizi Ahamada

Abderemane Ahmed

D’avance merci . A très vite