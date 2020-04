Un appareil pour détecter le coronavirus attendu à Moroni dans 10 jours

D’une valeur de 210 000 dollars, une machine permettant de détecter la présence du virus de covid-19 dans l’organisme est attendue à Moroni dans une dizaine de jours seulement. Un équipement plus qu’important qui fait défaut jusqu’à maintenant.

Le gouvernement se prépare au préalable pour faire face à l’ennemi invisible qu’est le coronavirus. Une machine pour détecter le cas de Covid-19 sera bientôt à Moroni. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du gouvernement, à l’issue d’une réunion interministérielle, hier lundi au plais présidentiel de Beit-Salam. Cette machine d’une valeur de 210 000 dollars est commandée auprès d’une compagnie sud-coréenne et sera livrée à Moroni dans 10 jours.

Depuis le début de l’épidémie en Chine fin décembre 2019, les Comores n’ont pas encore signalé de cas. Cette situation pour le moment confortable n’empêche pas pour autant aux autorités de prendre le problème à bras-le-corps car être épargné n’est pas forcement être exclu. D’où les commandes des masques de protection au Maroc, et les négociations en cours avec l’Inde et la France.

Le 23 mars, un ordre de mission de la direction de la santé a ordonné l’« évaluation rapide des capacités nationales de prise en charge de l’épidémie du coronavirus » dans les structures de santé tant publiques que privées. Il faut dire, comme le réitère le porte-parole, qu’il n’existe pas un vaccin contre le covid-19.

Outre la machine pour détecter le virus, Moroni attend aussi une camera thermique qui sera installée à l’aéroport de Hahaya. Cette caméra devait être arrivée et installée depuis la fin mars mais à cause des problèmes de transports suite à la fermeture des frontières dans presque tous les pays, l’échéance n’a pas pu être honorée. Cette caméra est d’une valeur de 35.000 euros, et est achetée par la COI.

Andjouza Abouheir / LGDC