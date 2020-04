Un cas de coronavirus à Mayotte vient de Moroni

Une cinquantaine de ressortissants français rapatriés de Moroni ont été placés en quarantaine à la caserne du Régiment du Service Militaire Adapté. Dès leur arrivée lundi, l’un d’eux a été testé positif au Covid-19.

Cette information a été révélée ce mercredi par le préfet de Mayotte Jean-François Colombet.

C’est la première fois qu’un cas est détecté provenant des Comores. Le pays était le dernier de l’Océan-Indien à n’afficher aucun cas de Coronavirus.

« Notre priorité est de protéger les mahorais » déclare le préfet, « Depuis deux semaines, il y a de plus en plus de tentatives de traversées en kwassas que nous refoulons ».

Ainsi la nuit dernière, quatre « kwassas » ont été refoulés, mais un autre a pu arriver à terre.

Des renforts ont été demandés à la marine nationale, notamment les moyens héliportés du Nivose et du Mistral.

Source : Mayotte 1ère