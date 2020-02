Un chauffeur de taxi qui s’était emparé d’un sac de bananes est chopé par la police

Un restaurateur qui venait d’acheter un sac de bananes n’a pas eu le temps de le déplacer qu’un chauffeur de taxi l’a écrasé avec le pneu de son véhicule. Les bananes à l’intérieur étaient cassées en mille pièces. L’acheteur a demandé au chauffeur de le rembourser les 12 500fc, soit le prix d’achat. Ce dernier acquiesça. Mais avant de payer, il demanda à ce que le sac soit embarqué dans la malle arrière de son véhicule. Le propriétaire s’exécuta sans attendre. En moins de temps qu’il n’en a fallu pour refermer la malle arrière, le chauffeur est parti à vive allure sans donner un rond au propriétaire. Celui-ci a eu l’ingénieuse idée de se calmer et relever la plaque d’immatriculation. Direction au commissariat central de la police. Les limiers ont appréhendé le chauffeur dans l’après-midi. S’ils l’ont épargné d’une garde-à-vue, ils l’ont sommé de rembourser les 12 500fc, plus 2500fc en guise de dommage et intérêt. La totalité de la somme, 15 000fc, est restituée au restaurateur par la police. L’histoire s’est passée il y a un peu plus d’un mois à Moroni, dans la zone Chalma, à quelques pas du petit marché.

Source: La Gazette des Comores