Un comorien est renvoyé de son hôtel en Tanzanie pour avoir logé 4 autres compatriotes qui traînaient dans les rues

La situation des comoriens délaissés par le gouvernement en Tanzanie devient de plus en plus difficile. Nous venons d’apprendre qu’un comorien est renvoyé de son hôtel pour avoir voulu sauver d’autres comoriens qui n’avaient pas de domicile et qui traînaient dans les rues de la capitale tanzanienne, Darsalam.

Le gérant de l’hôtel reprocherait ce comorien d’enchaîner des gens dans une chambre destinée à loger une seule personne. Selon une femme qui nous a contacté, le comorien aurait répondu qu’il tentait d’aider des compatriotes. Des explications qui n’ont pas plu les propriétaires de l’hôtel. Ils lui 9nt dit de s’en aller. Actuellement, ils se trouvent dans la rue.