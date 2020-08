Un comorien prétend être un prophète et il dit avoir parlé avec Dieu

Un ancien membre du parti CRC déclare être un prophète. Hamidou Abdou serait en contact avec Dieu selon lui. C’est sur Facebook qu’il a fait sa déclaration. Lisez sa déclaration ci dessous. Le Moufti va t-il réagir ? Ou le ministère ?

LETTRE OUVERTE A TOUS LES CHEFS D’ETAT,A TOUS LES PEUPLES ET A TOUS LES RELIGIEUX SUR LA PLANÈTE.

Objet : Dieu m’a dit que le Coronavirus n’existe pas ici aux Comores.Pour Son Amour a Son Prophète Hamidou,Dieu protège les Comores,de cette grave maladie. Mais,Il est très en colère,du fait que les autorités comoriennes ne sont pas reconnaissantes.

Messieurs les Chefs d’Etat,

Peuples du Monde,

Chers Religieux,

Le Mardi dernier,au milieu de la nuit,Dieu Subhanahu Wataanla m’a dit ceci ; Prophète et Émir Élu Hamidou,Ne t’inquiète pas,Je ne vais pas envoyer la maladie du Coronavirus aux Comores,sauf si les autorités comoriennes et le Peuple veulent voir cette maladie.

Je leurs ai montré des miracles que je n’avais jamais montré aux Peuples précédents de mes Prophètes. J’ai dit Mon Dieu,Pourquoi tu ne protèges pas Mayotte,et pourtant,c’est aussi mon île. Pourquoi,tu ne protèges pas le Monde entier,et pourtant,Je suis un Prophète que tu as envoyé sur toute la Planète. Allah Subhanahu Wataanla m’a répondu ainsi,Hamidou ,Laisse moi faire ce que Je veux.

Chers Peuples du Monde,

Tres bientôt,Je vous dirai au moindre détail et à la moindre virgule,la signification cachée de RWABU SAMAWATI WAL ARDHU,Dieu des Cieux et de la Terre dans le Verset coranique Sourate KAF.

Je vous dirai également,Pourquoi Dieu a interdit de frapper ou de tuer le corps de l’être humain. Je vais aussi vous démontrer mathématiquement et scientifiquement,Pourquoi Dieu a interdit de traiter de mécréant,les occidentaux,quelles que soient leurs races ou leurs religions.

Priant pour la Santé parfaite sur la Planète,Je vous prie de croire à toute l’assurance de ma très haute considération.