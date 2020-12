Un conseiller d’Azali aurait détourné 7 milliards, selon Nono

C’est une révélation qui est passé inaperçue à l’opinion publique. Le conseiller du chef de l’État, Jean Marc, aurait détourné 7 milliards de francs comoriens. L’activiste Nono a expliqué que cet argent avait été débloqué par le gouvernement dans le but d’acheter des groupes électrogènes neufs afin que les problèmes de délestages s’arrêtent. Jean Marc a acheté des » rescapés » et la majeure partie de cet argent a servi à au paiement de plusieurs dettes de l’ancien patron de l’ANACM.

Les groupes électrogènes constituent le nœud du problème des délestage ? On ne peut pas l’affirmer mais ce qui est sûr, plusieurs de ces groupes ne fonctionnent plus. Un achat d’autres groupes n’est pas exclu un an après avoir dépassé ces 7 milliards