Un corps d’un pêcheur et des organes viscéraux ont été retrouvés en mer

Fomboni, samedi 18 juillet 2020-le corps d’un des deux pêcheurs qui ont été portés disparus à Sambia été retrouvés sans vie. Le lendemain des pêcheurs ont trouvé en pleine mer des intestins qui semble être humains.l’on pense que ce serait ceux du deuxième pêcheur.

Deux pêcheurs de Wanani dans la région de Djando, le vieux Boinayou et le jeune Ata (surnom) étaient partis en mer dans la nuit du jeudi où le temps n’était pas du tout Clément et ne sont plus revenu.

Les recherches effectuées n’avaient rien donné jusqu’à ce vendredi où le corps de l’un des pêcheurs a été retrouvé sans vie ainsi que la vedette sur l’ancre.

Ce samedi , des pêcheurs ont retrouvé en pleine mer des organes viscéraux qui semble être humain et l’on pense qu’ ils pourraient appartenir au deuxième pêcheur.

