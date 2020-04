Un cri d’alarme d’un cadre de l’AGID

La direction régionale des impôts de Ngazidja pris en otage.

Le 10 et 11 mars 2020, L’AGID a organisé une retraite dans le but de dictuter et organisé cette administration phare de l’état comorien pour pouvoir faire face aux besoins de l’Etat dans la mobilisation des ressources intérieures. Mais un mois après cet atelier qui a su mobiliser les experts et techniciens de cette administration, rien n’est au concret.

Dans la mesure où la direction régionale des impôts de Ngazidja est prise en otage par son directeur et le receveur des domaines. Cette administration phare de l’île est le cœur dans la mobilisation des ressources domaniales et fonciers mais personne ne sait ce qui se passe au sein de cette institution puisque tous est concentré entre les mains 2 hommes forts.

C’est ce qui a fait révolté certains agents des impôts, parmis eux, un agent natif de même village que le DG et le conservateur foncier, qui se voit dépouiller ses prérogatives par le puissant, homme fort, directeur régional.

Tous les agents des impôts en parlent, chuchotent entre eux sous le manguier critiquent cette situation mais personne n’ose faire face à cette situation.

Et tout se passe aux yeux de tout le monde mais comme l’agent secret hypocrite MOMPAWO passe chaque matin récupérer les enveloppes ne peut pas mettre le feu ou dénoncer ce comportement malsain à son frère et ami SG DES FINANCES.

Pourquoi les agents révoltés sont allés demander pardon au puissant directeur et pourtant ils sont conscient que leurs droits sont bafoués et mis dans une boîte de conserve?