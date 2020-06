Un des comoriens noyés en Méditerranée avait passé 10 ans sans emploi malgré un diplôme en poche, voici ses explications

Le chômage pousse les jeunes à fuir les Comores. Malgré des diplômes en poche, des ressortissants de différentes universités traintent dans les places publiques. Seuls les proches de ceux qui sont au pouvoir retrouvent des emplois. Après avoir passé 10 ans sans emploi, un des jeunes noyés en Méditerranée a tenté de se rendre en France pour sauver sa famille: <<Mort noyé au large de la Tunisie, voici le dernier message qu’il m’a laissé:

« Mohamed! La vie est très difficile aux Comores. Tu t’imagines, ça fait déjà 10 années que nous avons fini la fac. Aucun travail.

Tu as pu voir Faissoil, il a toujours eu des mauvaises notes que nous. Regarde, il est aujourd’hui Secrétaire parce qu’il a des vestes dans son entourage. J’aime bien ce pays mais je crains de devenir vieux sans en avoir gagné du travail. Je suis le seul espoir de la famille. Ma mère, mes sœurs, neveux, cousines…tous n’attendent que moi.

Je dois tenter ma chance. Une fois en France, je crois que je peux tout changer. Et si je ne m’en sors pas, n’oublie pas ma famille frère… »

Malheureusement, il ne s’est pas ensorti.

Qu’Allah les pardonne et les couvre de sa miséricorde.

Amine >> Mohamed Mbae Mahamoudou