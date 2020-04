Un des comoriens renvoyées de leurs hôtels hier est mort en Tanzanie

La situation devient de plus en plus compliquée pour les comoriens coincés par le gouvernement comorien en Tanzanie. Les promesses des autorités comoriennes s’enchaînent et le nombre de décès augmente d’une journée à une autre.

Nous venons d’apprendre le décès brusque de Laguera Moindjié âgé d’une soixantaine d’années originaire de Pvanamboini dans la région d’Itsandra. Selon les témoins oculaires, la tension aurait augmenté. Cette personne serait parmi celles qui ont été sommées de quitter leurs hôtels hier. Il est le quatrième comorien décédé en Tanzanie depuis que les autorités comoriennes ont décidé de coincer leurs compatriotes à Darsalam.