Un électronicien sans travail, recycle tout pour survivre

Il était un temps où avoir un diplôme était synonyme de travail et de sécurité financière. Abdourahmane Salim, électronicien de formation n’a pas de travail. Mais il n’a pas croisé les bras, il est devenu un expert en recyclage et transforme tout ce qui lui passe à la main. Il a invité une cuisinière économique, il a transformé un four pour le faire fonctionner au charbon…

Son travail actuel lui permet de survivre en vendant ses inventions. Regardez son témoignage ci-dessous :