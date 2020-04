Un franco-comorien évacué de Moroni par l’ambassade de France est positif au Covid-19

Run aviation est la filiale d’Air Austral qui effectue des voyages dans la zone de l’Océan Indien à la demande de ses clients pour répondre le plus souvent à des besoins des entreprises. Le confinement a considérablement freiné cette activité, pour autant la compagnie continue de voler. C’est ainsi qu’en cette période, la compagnie aérienne pour le compte du CHM réalise des évacuations sanitaires entre les deux îles françaises de l’Océan Indien. La compagnie a été mandatée par l’Ambassade de France aux Comores pour organiser l’évacuation sanitaire d’un franco-comorien depuis Moroni vers La Réunion qui serait atteint de covid-19 et dont l’état est jugé préoccupant.

L’avion de la compagnie s’est donc posé mercredi à Dzaoudzi pour une première mission dans la perspective de repartir vers Moroni le aujourd’hui pour aller chercher le patient et le ramener à La Réunion. L’avion et son équipe médicale se sont posés sans encombre à Moroni, le malade a pu être embarqué à bord et l’avion a décollé direction Dzaoudzi pour une escale technique avant de repartir pour La Réunion. Cependant, dans le vol vers Mayotte, l’état de santé du passager s’est brusquement dégradé.

Arrivés à Dzaoudzi, l’équipe médicale qui accompagnait le patient en lien avec les hôpitaux de La Réunion et de Mayotte ont jugé plus prudent pour le patient de le faire rejoindre les services adaptés du CHM. Le SMUR l’a donc pris en charge et il sera admis à l’hôpital dans un état jugé très sévère d’ici quelques minutes.

Source : Kwezitv, Mayotte

