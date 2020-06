Un gourou indien qui embrassait les mains pour soigner le Covid-19 meurt du coronavirus

Dans l’Etat de Medhya Pradesh, plus de 10 000 cas de Covid-19 et plus de 400 morts sont recensés, selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union indienne. Ainsi, il est devenu le septième Etat à atteindre la barre des 10 000 cas, assure Outlook.

Aslam Baba, un gourou indien, est mort du coronavirus le 4 juin, après avoir embrassé les mains d’Indiens en prétendant les guérir du Covid-19 dans l’Etat de Madhya Pradesh.

L’homme, qui commandait un nombre important d’adeptes, avait été testé positif au Covid-19 un jour plus tôt avant sa mort, rapportent les médias indiens. Les autorités prévoyaient alors de le poursuivre pour violation des règles de confinement, car, lors de ces embrassades, ses adeptes se rassemblaient autour de lui. Elles comptaient également l’inculper pour avoir répandu la peur et des rumeurs sur le virus. Après la mort du gourou, près de 150 personnes ont été placées en quarantaine et font l’objet de dépistage dans la région de Nayapura où il résidait. De plus, 24 personnes ont attrapé le virus après avoir été en contact avec lui, d’autres tests étant encore en cours, selon le site d’information indien Outlook. Par ailleurs, 32 autres babas, hommes spirituels indiens, ont également été mis en quarantaine dans la région à titre préventif.

