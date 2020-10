Un homosexuel forme un club d’agressions et de viols sur mineur à Hambou

Les faits sont accablant. Un homme originaire de la région de Hambou fonde un club d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs. Selon Me Djamal Bacar, avocat d’un mineur victime de ce pervers, un homme a mis en place une stratégie dans son village natal , une manière d’inciter les jeunes de se faire violer et de leur initier à l’homosexualité. L’homme en question donnait de l’argent ( 100fc) à des enfants mineurs pour qu’ils se sodomnisent.

Selon toujours Me Djamal, ce pervers tapait sa main dans les anus des petits garçons qui ont déjà reçu leurs petites pièces de monnaie. Un petit enfant qui a refusé sa proposition a dénoncé cet acte auprès de sa mère. Sa famille de cette dernière a décidé de porter plainte.