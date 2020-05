Un instituteur de 45 ans aurait violé un enfant de 8 ans en plein mois de Ramadan

Selon la cellule d’écoute un enfant de 8 ans aurait été violé. Dans la région de Mbadjini.

Les faits se sont dans la région de Mbadjini ouest, un instituteur âgé de 45 ans de plus est engagé dans cette période de vacance prolongée du covid-19 pour donner des cours de soutien à un enfant de 08 ans. ce monsieur aurait profité du moment de solitude qu’il passait avec et a abusé d’elle encore plus pendant ce mois sacré de ramadan.

La faiblesse et la corruption de la justice comorienne contribuent à cette injustice que subit les enfants. Plusieurs violeurs sont libérés après le viol d’enfants. La justice a réussi à banaliser le viol des enfants. Il y’a quelques jours un pédophile a été remis en liberté après quelques jours de détention.