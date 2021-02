Un jeun coupeur de main est libéré sans jugement, réaction de la famille de sa victime

Un jeune originaire de madjeweni dans la région de Mboinku, marié à une femme dans la région de Mitsamihuli, doit aller se soigner à l’étranger après avoir été agressé physiquement par un jeune de Memboidju. Selon son avocat, son agresseur lui a coupé la main et doit être évacué pour être soigné. Selon toujours son avocat, l’audience devait de tenir le 10 février dernier mais l’affaire a été renvoyée le 13 dernier. Finalement l’agresseur ne s’est pas présenté et aurait déjà été libéré. Quand à la famille de la la victime, ils ont compris que l’agresseur a les mains longues et aurait abandonné la piste de la justice. L’on ignore si la famille se fera justice ou non. En tout cas, l’opinion regrette que la justice traite cette affaire de cette façon