Un jeune Azaliste, demande à son président, la liberté provisoire pour Sambi

Désormais les Azalistes reconnaissent la violation de tous les droits de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Depuis plus de 2 ans Sambi est détenu illégalement en prison. Yhoulam Athoumani, un Azaliste et juriste sur son mur de Facebook demande au juge d’appliquer la loi et le principe de la liberté.

Le défenseur des mesures d’Azali sur Facebook reconnaît que le délai légal de la détention de Sambi est dépassé.

Comme le ministre de la justice l’avait dit dans l’affaire de Sambi, c’est Azali qui décide. Le juge ne peut pas accorder la liberté provisoire à l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi sans l’accord préalable du président Azali Assoumani. Le juge chargé du dossier ne peut rien faire sur le cas Sambi, c’est juste une marionnette de Beit-Salam. Alors rien ne dit qu’Azali écoutera le petit juriste de Facebook